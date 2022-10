Agathe Rousselle, actrice de Titane, revient sur son parcours

“Je voulais être actrice depuis vraiment longtemps”

Agathe Rousselle a été révélée dans Titane, film de Julia Ducournau, qui a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes en 2021. La jeune femme y signe dans ce film de genre sa première grande performance au cinéma. Elle joue aux côtés de Vincent Lindon et Garance Marillier. Mais pour elle, le parcours pour devenir actrice a été semé d'embûches. "Je voulais être actrice depuis vraiment longtemps. Début d'adolescence, 14, 15 ans, je faisais du théâtre au collège. J'ai essuyé un refus parental très clair, donc c'était clairement non. Enfin, oui, mais tu vas te débrouiller complètement. Clairement, je n'étais pas prête à venir à Paris avec pas d'argent et galérer … Enfin je ne savais pas comment faire ça", se rappelle Agathe Rousselle.

Mais la jeune femme n'abandonnait pas son rêve de devenir actrice un jour. "J'ai travaillé en continuant à faire mes études, j'ai mis beaucoup d'argent de côté, enfin beaucoup … quand on a 20 ans quoi. En tout cas, suffisamment pour pouvoir déménager à Paris, aller faire un conservatoire d'arrondissement, et essayer de mettre un pied dedans quoi. Seulement c'est pas parce qu'on fait une école que des réalisateurs connaissent votre existence. (..) Et puis j'avais envie de faire d'autres choses, donc je me suis dit 'C'est pas grave dès qu'on me donnera l'occasion d'être devant une caméra, ou un appareil photo, j'apprendrai.'"