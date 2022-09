Au camping du Sziget Festival avec un bénévole

“Les gens ont besoin aussi, un petit peu, d’évacuer”

À l’occasion du Sziget Festival, Kévin est volontaire bénévole au camping Superstar, l’un des six campings officiels du festival. Depuis 4 ans, ce jeune toulousain se rend à Budapest en Hongrie pour prêter main forte au staff hongrois. Cette opportunité, il l’a trouvée directement sur le site de l'événement. Il a ensuite passé un “petit casting” avec un entretien d’1h avec une responsable bénévole. Pour être bénévole, le jeune homme explique qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des notions d’hongrois, bien qu’il soit préférable d’apprendre quelques mots. “Autant faire l’effort d’apprendre quelques mots. C’est toujours apprécié.” En backstage avec Rilès au Sziget Festival

Au Superstar, les bénévoles du camping restent toujours en duo. “Sur la partie bénévole, on fonctionne en duo : un étranger avec un Hongrois”, explique le jeune homme. “Ça se passe en général super bien, on s’entend très bien. Les horaires sont longs puisqu’on fonctionne en shift de 6h par jour avec un temps de repos de 11h". Pour lui, le Sziget Festival se différencie par “sa richesse” et son “melting pot du monde entier sur une île, avec un aspect culturel orienté autour de différentes activités proposées tout au long de la semaine”. Brut a testé le slam au Hellfest