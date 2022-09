En backstage avec Rilès au Sziget Festival

“Il est, genre, ultra perfectionniste”

"J'ai fait cette tournée-là comme si c'était la dernière. J'ai essayé de faire tout ce que je voulais faire sur scène et je l'ai fait avec une équipe disciplinée et sérieuse." À l'occasion du Sziget Festival, Brut a suivi Rilès et son équipe dans les backstages de leur concert. "Je pense que c'est l'un des seuls artistes qui donnent une grosse importance au fait d'avoir un show complet, efficace. Ce que moi je remarque en le filmant et en le suivant tous les jours, c'est que, à chaque fois, il regarde tout le show, il dit : "Hum, ça, ça va pas. La prochaine fois, on fait ça, on fait ça." Il est, genre, ultra perfectionniste", explique Séraphin, vidéaste du chanteur.

Se produire sur scène à l'étranger, c'est un vrai challenge pour le showman. "À l'étranger, c'est encore moins une zone de confort qu'en France. Je chante et je rappe en anglais, donc, des fois, les paroles ne sont pas directement compréhensibles pour un public qui est français. J'essaie d'illustrer ça avec une choré, avec des images, avec de la mise en scène", explique-t-il. "J'aime considérer que la scène, c'est comme la salle. Il faut que je sois fatigué, il faut que je donne. Le but, c'est vraiment de réussir à récupérer le plus de gens possible."