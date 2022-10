Au Frames Festival en coulisses avec le streamer Ponce

Des youtubeurs comme Rivenzi, Ultia, Étoiles…

Du 3 au 4 septembre s'est tenue la 7e édition du Frames Festival créé par l'association La Boîte. Brut a suivi en coulisses Ponce. "Tous les streamers, on se connaît, on fait des trucs ensemble, on fait des émissions. C'est quand même très agréable d'évoluer dans un écosystème comme celui-là, qui a toujours pour but de proposer de nouvelles choses. C'est souvent des sujets intéressants" explique le streamer et créateur de contenu sur Twitch originaire d'Avignon.

Initialement, le festival a été créé pour faire de la vulgarisation d'information. "C'est des Youtubeurs vulgas, des gens qui proposent des sciences, l'histoire, etc etc. Au fur et à mesure des années, ça s'est développé et ils ont commencé à inviter d'autres personnes, notamment depuis l'an dernier, des streamers. Ils ont commencé par moi étant avignonnais, le lien était facile." Lors du Frames Festival, streamers, vidéastes et youtubeurs dont Rivenzi, Ultia et Étoiles, ont échangé sur les enjeux de la création sur internet, comme la place des lives IRL donc in real life sur Twitch.