Dimanche 11 juin, de 14 heures à 18 heures se tenait la deuxième édition du Match Planète Rap, au profit de la Fondation Abbé Pierre. Au stade Auguste Delaune, à Bobigny, deux équipes mixtes s’affrontent dans un match caritatif et amical de football : une équipe composée d’artistes de la scène urbaine contre une équipe de créateurs de contenus, les streamers. Au programme, deux mi-temps de 45 minutes prévues, afin de faire participer la cinquantaine d’artistes et de streamers. Et pour distraire les spectateurs, les artistes proposent un concert improvisé au milieu du terrain. En collaboration avec Planète Rap, les billets, au prix de cinq euros, ont été reversés à la Fondation Abbé Pierre, qui lutte pour l'accès au logement depuis plus de 30 ans.

Parmi l’équipe des rappeurs, on retrouve Kerchak, Hatik, Soso Maness ou encore Doria, face à l’équipe des streamers : Boucif, The dvrko ou encore KmS. Pour Yves Colin, directeur de la communication de la Fondation Abbé Pierre, cet événement permet de se “mobiliser autour de la cause du mal-logement et de la grande précarité qu'on traite au quotidien. Cela mobilise surtout un public assez jeune, qui n'est pas forcément perméable aux messages qu'on délivre à l'heure actuelle, en règle générale, d'ailleurs, dans les médias”.

Pour le créateur de contenu Dvrko, cet événement permet de montrer l’exemple aux jeunes, qui, au départ, viennent pour supporter les artistes et les streamers qu’ils suivent et qu'ils regardent tous les jours sur leur téléphone. “Ils viennent nous voir et en même temps, ils viennent pour la bonne cause. C’est comme un guet-apens”.

Victoire pour les streamers qui remportent le match (8-7). Pour le rappeur ISK, “Tout le monde avait sa place dans l’équipe. Je suis content de ma prestation. Tout le monde s'est donné à fond. On a tous mouillé le maillot et voilà, en plus c'est pour la bonne cause”.

