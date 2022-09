Aux États-Unis, les enfants noirs réagissent à La Petite Sirène

”Elle est comme moi !”

”Elle a des dreads, comme toi et comme moi.” Aux États-Unis, les enfants afro-américains sont émerveillés devant les premières images du remake live-action de Disney, La Petite Sirène. Halle Bailey, actrice et chanteuse noire, y joue le rôle de la princesse Ariel. De quoi faire plaisir à cette communauté qui demandait plus de représentation dans les productions Disney. Le film sera disponible dans les salles de cinéma à partir du 24 mai 2023 en France. Comment les personnages de princesses des films Disney ont évolué