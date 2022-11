Avec Fary dans les coulisses de son nouveau spectacle

“J'avais peur que ma meuf me juge”

"C'est complet depuis deux mois, les gens, ils attendent, ils sont chauds." Fary est de nouveau sur le devant de la scène humoristique française avec son nouveau spectacle Aime-moi si tu peux. Il s'est représenté sur trois dates d'affilée au Dôme de Paris, du 17 au 19 novembre 2022. Brut l'a accompagné sur sa grande première. "C'est marrant parce que les gens posent encore cette question dans l'humour. Est-ce que c'est toujours le même spectacle ? Bah, quand tu vas voir un concert, il ne change pas de musique, il ne réécrit pas un album à chaque fois", blague Fary.

"Les deux tiers du spectacle, c'est vraiment sur le mythe amoureux, tous les questionnements liés à la norme qu'on a autour du couple. Ça m'est venu avec mes problèmes de couple, hein. (…) C'est venu avec ma propre expérience dans les relations. Et du coup, en parlant autour de moi, j'ai vu que c'était un vrai sujet. On essaie de coller à une idée un peu fantasmée du couple, et du coup, de s'adapter à ça, mais c'est l'inverse, je crois", explique l'humoriste.

Le thème de l'amour peut être assez délicat à aborder, surtout dans un spectacle humoristique. "J'avais peur que ma copine, elle me juge. Parce que du coup, elle m'a aussi découvert à travers ça parce que je raconte pas mal de choses de mon passé. Ma vision du couple, elle peut paraître très négative. Mais pour moi, le fait de ne pas avoir une idée romancée ou idéalisée du couple, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas démontrer à l'autre que tu l'aimes, en faisant quand même, tu sais, en jouant quand même le jeu."

Mais pour lui, le bide ne lui fait pas peur. "Comme je te l'ai dit, c'est des choses qui ont été rodés, tellement et tellement de fois… Ça va rigoler moins mais ça ne peut pas ne pas rigoler. Le sujet, c'est : est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que c'est moderne? Tu vois des mecs qui sont forts, qui arrivent, qui font des trucs modernes, qui font des trucs que toi tu fais pas. Et ça, ça te permet de toi, te remettre en question et de te renouveler", conclut Fary.