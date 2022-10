Avec l’équipe du film “Jack Mimoun” de Malik Bentalha

“C'est un rôle ‘Inrocks’. Ça veut dire que ça va plaire aux Inrocks”

Malik Bentalha, Jerôme Commandeur et François Damiens étaient présents au Festival du film francophone d'Angoulême, qui s’est déroulé du 23 au 28 août 2022. Ils représentaient leur dernier film, Jack Mimoun et les secrets de Val Verde, au cinéma le 12 octobre prochain. Pour Brut., les acteurs vous parlent de ce long-métrage. “C'est l'histoire de Jack Mimoun, qui est une espèce de Mike Horn, qui a une émission de survie qui cartonne, qui va être rattrapé par la belle Aurélie Diaz qui va l'emmener sur l'île la plus dangereuse du monde, l'île de Val Verde. Évidemment, interprétée par Joséphine Japy”, explique Malik Bentalha. 3 souvenirs de Jerôme Commandeur

Mais les comédiens ont du mal à rester plus ou moins sérieux. “C'est un film qui m'a été inspiré par Indiana Jones. On peut aussi parler d'À la poursuite du diamant vert ou… - Madame est servie. - Madame est servie. - Le Gendarme et les gendarmettes. - La Vérité si je mens. - Ma sorcière bien-aimée. - Une nounou d'enfer. Retour de… La revanche de la moussaka, aussi. - Avatar! - Donc beaucoup d'inspirations”, rigolent les trois acteurs. 3 moments qui ont changé la vie de François Damiens