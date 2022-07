3 souvenirs de Jerôme Commandeur

“Il y en a quelques-uns qui se sont pris des coups de canne”

Pour son film "Irréductible", actuellement à l'affiche au cinéma, l'humoriste, acteur et réalisateur français Jérôme Commandeur s'est rendu en Suède pour le tournage. "J'ai beaucoup aimé tourner en Scandinavie. Bizarrement, il y a peu de comédies qui ont lieu là-bas. La Scandinavie, c'est des gens merveilleux, drôles, qui ont beaucoup de recul, beaucoup d'autodérision et en même temps des paysages fous à filmer". De retour en France, il raconte pour Brut les souvenirs marquants de sa carrière.

En Suède avec son équipe, Jérôme Commandeur se retrouve confronté à la pandémie qui touche le pays. Il raconte s'être pris des coups de canne pour avoir porter son masque dans une boutique. "Nous, on est arrivés à un moment où quand on mettait un masque, on se prenait un coup de canne. C'est étonnant, parce qu'ils ne mettaient pas du tout de masques, ils disaient : "Non, on ne peut pas dire aux gens de mettre ceci ou cela."