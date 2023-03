"Pour faire ce qu’on aime, il n’y a pas de parcours"





C’est en s’inscrivant un peu par hasard à la 7e Coupe de France du burger que Christophe a remporté le trophée fin mars face à une centaine de candidats. L’ex-agent immobilier, qui avait ouvert un food truck dans son village après les confinements, est aujourd’hui sacré champion de France du burger. Pour Brut, il témoigne. “Ils nous ont sélectionnés, on est montés, on a fait la demi-finale, on a fini premiers. Ils nous ont donné un petit trophée aussi. Et ensuite, les premiers de chaque région faisaient la finale, et on a été vainqueurs de la Coupe de France."

“C’est vrai qu’à Paris, quand ils m’ont vu arriver avec ma tête de méxicain, ma marmite à vapeur et mes baguettes, ils se sont dits : 'Il sort d’où, lui ?”' Face à un jury d’une vingtaine de personnes réunissant plusieurs experts, il s’est finalement imposé comme vainqueur de l’épreuve. “On est jugés sur plusieurs critères : la technique, le montage, le goût, et on marque des points. Et voilà. Et du coup, on a marqué tous les points, je crois”, explique t-il. Le burger qui lui a offert la victoire, c’est le Beef Xà Bao. Il le prépare avec sa femme My Hanh dans leur camion aménagé situé à Violès, dans le Vaucluse. Il est composé d’un petit pain cuit à la vapeur, le bao, très populaire dans la cuisine asiatique.

