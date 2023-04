Un modèle de Barbie en fauteuil roulant en 2019

Barbie, l'une des marques de poupées les plus populaires au monde, a récemment dévoilé sa première poupée atteinte de Trisomie 21. Cette poupée a été conçue en collaboration avec l'organisation américaine National Down Syndrom Society, qui a pour objectif de permettre à tous les enfants trisomiques de se reconnaître à travers les jouets Barbie, “tout en les encourageant à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas”, a assuré Lisa McKnight, vice-présidente de la marque Barbie.

Cette initiative de Barbie vise à célébrer la diversité sous toutes ses formes. Cette nouvelle poupée s'inscrit dans la lignée des 175 autres modèles existants. En 2019, Mattel avait déjà sorti un modèle de Barbie en fauteuil roulant, devenu l'un des plus vendus de la marque. Ces initiatives témoignent de l'engagement de la marque à promouvoir l'inclusion et la diversité dans ses produits, tout en continuant à inspirer l’imaginaire des enfants.

La sortie de cette poupée atteinte de Trisomie 21 a été saluée par de nombreuses associations dans le monde entier, et également par les familles concernées par cette condition génétique. En effet, cette initiative de Barbie permettra aux enfants atteints de Trisomie 21 de se sentir représentés dans les jouets auxquels ils jouent, et contribuera ainsi à renforcer leur estime de soi.

Qu’est-ce que Barbie ?

Barbie est une marque de poupées et de produits dérivés créée en 1959 par la société américaine Mattel. La poupée Barbie originale était une poupée mannequin avec des cheveux blonds et des vêtements à la mode. Depuis sa création, la marque Barbie s'est développée pour inclure de nombreux autres produits, notamment des accessoires de mode, des jeux vidéo, des livres et des films. Les poupées Barbie sont devenues célèbres dans le monde entier pour leur apparence glamour et leur large gamme de vêtements et d'accessoires. Au fil des ans, la marque Barbie a également évolué pour devenir plus inclusive, en proposant des poupées de différentes origines ethniques, de différentes tailles et de différents handicaps.





Qu’est-ce que ça veut dire Barbie ?

Barbie est le diminutif de Barbara Millicent Roberts, qui est née en 1959 aux Etats-Unis. La cofondatrice de Mattel, Ruth Handler, a créé la première poupée en référence au nom de sa fille, Barbara. Alors que sa fille n’a alors pas d’autre choix que de jouer avec des poupons, la jeune femme décide de créer une poupée aux formes sensuelles et féminines pour montrer à toutes les petites filles qu’elles peuvent devenir ce qu’elles souhaitent. Le succès a été immédiat aux Etats-Unis et dans le monde entier.