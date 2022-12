Louer des jouets, une proposition plus écologique pour Noël

“Ça permet d’être dans une démarche écologique”

“Quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que mes enfants, ils jouaient très peu avec les jeux, c’est-à-dire qu’ils avaient des périodes de jeu qui étaient très courtes. Et donc, j’ai cherché un système simple, sans passer de temps à revendre. C’est comme ça qu’est née l’idée de créer un système de location de jouets.” Morgane Longo est la cofondatrice du système de location Lib&Lou. Le projet tend sur une idée plus éco-responsable que l’achat de jeux neufs. Louer les jouets, afin d’éviter qu’ils finissent à la poubelle lorsque l’enfant n’en veut plus, et réduire l'impact sur l'environnement. Dans son magasin, tous les jouets sont d'occasion

Car chaque année en France, environ 111 000 tonnes de jouets sont mis en vente et 100 000 tonnes de jouets sont jetées. Pourtant, 50% des jeux jetés seraient techniquement réemployables au moment où les familles s’en séparent, selon l'Ademe. Mais seuls 4% d’entre eux sont réellement réutilisés. “Ça permet d’être dans une démarche écologique. Parce que, au-delà de l’utilisation qui est très limitée d’un jeu, puisqu’on sait qu’en France, la durée de vie d’un jouet, c’est entre 6 à 8 mois, on travaille aujourd’hui avec les fournisseurs à travailler sur cette éco-conception, de pouvoir avoir des jeux les plus durables possibles”, explique Morgane Longo. Un jeu pour s'amuser et prendre soin de la planète

90% des jouets vendus sont importés

Leur centre de stockage se trouve à Vierzon, mais le groupe livre partout en France. Ils proposent différentes formules avec commande en ligne, livraison et renvoi en point relais du jouet, et même achat en cas de coup de cœur. “On sait très bien que nos enfants vont devoir subir des mutations dans leurs modes de consommation et on travaille également à éveiller les enfants à se libérer de la possession et à être plus dans l’usage”, ajoute la cofondatrice. 3 idées pour des consoles de jeux plus responsables

En France, 90% des jouets vendus sont importés. Pour réduire l'impact environnemental des jouets, il existe également d'autres solutions plus durable comme la vente d'occasion. Faire ses achats en seconde main peut permettre d'éviter jusqu'à 200 kg de CO2 par an et par personne, soit l’équivalent de 900 km en avion. Cette éco-crèche accueille les enfants au milieu de la forêt