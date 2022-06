Brut Night avec le rappeur Alonzo à Marseille

“Quand tu fais de la musique, tu dois représenter’

"La nuit, les gens sont différents, la gamberge est différente, quand tu écoutes de la musique, c'est différent." Brut Night a roulé dans Marseille avec Alonzo qui nous fait explorer les quartiers dans lesquels il a grandi et qu'il met en lumière dans son nouvel album Quartiers Nord sorti le 20 mai 2022. "Là, on se dirige vers l'Estaque, vers la plage Corbière. C'est une plage qui m'a vu grandir. Chaque été, on allait là-bas. On sautait du pont, on sautait des rochers" se rappelle Alonzo. "Ca, c'est le calage de Corbière" commente le rappeur à propos des conducteurs dans leurs voitures arrêtées face à la mer. "La culture du bar pour les Marseillais, c'est incroyable. Pour moi, le meilleur snack, ça reste Le Corsaire" confie Alonzo.

"Là, on arrive sur l'avenue Ibrahim-Ali. C'est un Comorien du quartier de la Savine, où on a pratiquement commencé à rapper. Un quartier qui nous a vu naître. C'est un jeune qui a été tué par des colleurs d'affiches du Front national. Ça a plongé toute une jeunesse, toute une ville, dans le chaos. Tout ça pour rien. A la sortie d'une répétition car il courait pour attraper un bus". Sur son travail en tant que rappeur, Alonzo explique : "Quand tu fais de la musique, tu dois représenter. Moi, je représente les quartiers nords, ses qualités mais aussi ces jeunes en plein échec qui cherchent à se remettre dans le droit chemin".