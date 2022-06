Cannes 2022 : Sharon Stone parle de son engagement

“La célébrité, si elle ne sert pas une cause, est une activité vulgaire”

"Je trouve que la célébrité en elle-même, si elle ne sert pas une cause, est une activité vulgaire. Je suis engagée dans la lutte contre le SIDA depuis trois décennies, ce combat a toujours été présent dans ma vie. Il est important pour moi comme pour toutes les personnes qui ont de la famille ou des amis”. Redécouvrez l’appel de Sharon Stone à plus de solidarité envers les migrants

En 2013, l’actrice et productrice américaine avait reçu de la part des lauréats du prix Nobel de la Paix un prix de la Paix pour son combat en faveur de la lutte contre le SIDA. “Les questions de la santé et des droits humains m’accompagnent toujours au quotidien. Je pense que ces problèmes concernent le monde entier et que si nous prenons conscience que l’humanité nous concerne tous, il y aura de moins en moins de guerres. Je ne veux pas faire un manifeste politique de ma présence ici mais je pense que ce que nous avons de plus important à faire, c’est de prendre soin des autres, de considérer les autres comme des êtres humains, pas comme des objets ou par rapport à ce qu’ils ont accompli dans leur vie" avait ajouté Sharon Stone. L’actrice Marion Cotillard parle de son engagement pour l’environnement