Ce que Ruben Östlund a déjà fait dans une salle de cinéma

“Contrairement à la télévision, la salle de cinéma force à être actif”





“La dernière fois que j’ai pleuré devant un film, c'était dans l'avion pour les Etats-Unis. Je regardais Top Gun: Maverick. C'est ridicule de pleurer devant ce film, mais j'ai eu un sentiment de nostalgie. Et quand on est dans les airs, la différence de pression atmosphérique vous rend plus sensible”. Président du 76e Festival de Cannes, le réalisateur, scénariste et producteur suédois, Ruben Östlund parle de son expérience au cinéma et aux salles de cinéma.

Pour lui, le cinéma, ce n’est pas qu’un film, c’est aussi une expérience: “Le cinéma est plus exceptionnel aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on regardait la télévision à plusieurs. Mais par exemple, en Suède, quand on regarde la télé aujourd'hui, la seule émission qu'on regarde en groupe, c'est l'Eurovision. Tous les autres contenus diffusés par la télévision suédoise, les gens les consomment sur des écrans individuels. Ce que le cinéma a d'exceptionnel, c'est qu'on y est ensemble. Quand on est en groupe, on réfléchit à ce qu'on voit. Ça force à être actif, quelqu’un peut se pencher vers moi et me demander mon avis. Donc je suis obligé d'avoir une opinion. C'est ce qui fait la singularité du cinéma”.

“Il n'a pas regardé l'écran de toute la projection”

Il y a quelques années, il a vécu la pire projection de sa vie. L’un de ses films “Play” était projeté pour la première fois au Festival de Cannes. Il se souvient : “Devant moi, il y avait un homme. Dès qu'il a vu la première image du film, il a fait "aah" et il n'a pas regardé l'écran de toute la projection. Il est resté là, à regarder le plafond. Un peu avant la fin, il y avait une scène où je me suis dit: "Là, ça va marcher. Je vais l'avoir." Mais là, il s'est levé et il a quitté la salle. C'était sans doute la pire de mes projections”.

Ruben Östlund se rappelle d’une autre expérience inédite, qui s’était déroulée en Allemagne : “Les gens sont en général très polis quand je vais au cinéma. Mais une fois, j'étais à la projection d'un de mes films et il y avait un spectateur qui faisait ‘coupez’, quand il pensait que j'aurais dû couper. Pendant tout le film, il faisait : ‘Coupez!’ C'était très énervant. Les autres spectateurs lui disaient: ‘Taisez-vous, rasseyez-vous.’”.





Ruben Östlund parle de son prochain film “The Entertainment System is down” qui s'intéresse à notre addiction aux écrans. “L’histoire se passe sur un vol long-courrier. Peu après le décollage, les passagers apprennent cette horrible nouvelle par l'équipage: le système de divertissement ne fonctionne pas. Et quand leurs iPhones et leurs iPads sont déchargés, les humains modernes, habitués à se divertir en scrollant sur leurs appareils sont condamnés à l'ennui analogique.” Le réalisateur suédois s’est inspiré d’une expérience de psychologie, “où on met des gens dans une pièce et ils restent assis sur une chaise, sans rien faire. L'expérience dure entre 6 et 15 minutes et les participants l'ont décrite comme "horrible". Rester assis sur une chaise sans rien faire, ils ont trouvé ça horrible”.

“Le but est que les gens quittent la salle”

Dans ce prochain film, il met encore une fois à l’épreuve le spectateur. “Il y aura une scène dont le but est que les gens quittent la salle comme jamais vu dans l'histoire du Festival: ça se passe dans l'avion, il n'y a pas de distractions, et un petit garçon réclame l'iPad de son grand frère. Sa mère lui dit: ‘Non, tu dois accepter le fait que tu vas t'ennuyer pendant un moment.’ L'enfant continue de réclamer l'iPad, alors sa mère lui répond: ‘bon je chronomètre, 10 minutes à partir de maintenant.’ Dans cette scène, on aura l'impression que la mère s'adresse aux spectateurs. Ils vont se demander: ‘10 minutes, vraiment? En temps réel ?’ Ce sera très intéressant d'observer comment le public d'aujourd'hui réagira à cette scène”.





Qui préside le Festival de Cannes cette année ?

Le 76e Festival de Cannes 2023 est présidé par le réalisateur originaire de Suède, Ruben Östlund, qui a réalisé “Sans filtre”, “The Square”, “Snow Therapy” ou encore “Downhill”. Il succède ainsi à l’acteur français Vincent Lindon qui lui avait remis sa seconde Palme d’or en 2022 pour son film “Sans filtre”.





Qui a fait le film Sans Filtre ?

C’est le réalisateur suédois Ruben Östlund qui a fait le film “Sans Filtre”. Il a également réalisé les films “The Square”, “Snow Therapy”, “Happy Sweden” ou encore “Play”. Il a été récompensé deux fois par la Palme d’or pour “The Square” en 2017 et “Sans filtre” en 2022.