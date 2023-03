Comment fonctionne le service militaire en Corée du Sud ?

Les membres de BTS auront fini leur service d’ici 2027





Le service militaire est obligatoire pour tous les hommes valides entre 18 et 28 ans, pour une durée minimale de 18 mois. Les femmes peuvent s’enrôler mais ce n’est pas une obligation. Le pays est d’ailleurs toujours techniquement en guerre contre la Corée du Nord puisqu’aucun traité de paix n’a été signé. Refuser de faire son service militaire est passible d'emprisonnement ou de travaux d’intérêt général.

Des exemptions sont prévues pour les Coréens qui contribuent au "soft power" du pays c’est-à-dire ceux qui en améliorent l’image et le prestige à l’international. Par exemple, les athlètes médaillés aux JO. C’était le cas du footballeur Son Heung-min qui avait remporté l'or aux Jeux asiatiques en 2018.

La question d’exempter le groupe de service militaire s’est posée

Depuis 2020, et la dite loi “BTS”, le Parlement sud-coréen a également décidé que des artistes de K-Pop mondialement reconnus, comme les membres de BTS, pourraient reporter leur enrôlement jusqu’à 30 ans. Car la question d’exempter BTS de service militaire fait débat depuis des années, beaucoup trouvant cette idée injuste. Les membres du groupe avaient finalement annoncé une pause pour rejoindre l’armée. Kim Seok-jin, qui va fêter ses 30 ans le 4 décembre, est donc le premier. Il va effectuer ses classes pendant cinq semaines avant d'intégrer une unité "en première ligne" près de la frontière avec la Corée du Nord.

Mais la question de la survie de BTS, dont les membres devraient avoir fini leur service militaire d’ici à 2027 inquiète. Car depuis plus de 9 ans, en plus d’enchaîner les nominations, les records et récompenses, BTS a énormément contribué au rayonnement culturel mondial du pays. Ils ont représenté la Corée du Sud aux Nations Unies, rencontré Joe Biden et sont devenus ambassadeurs officiels de la candidature de la ville de Busan à l'Exposition universelle de 2030.

