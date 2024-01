S’il est “difficile de dater exactement l'apparition de la baguette”, sa diffusion “se fait plutôt au 20e siècle, avec un succès croissant après la Seconde Guerre mondiale” indique Coline Arnaud, autrice de "Pain et liberté, une histoire politique du pain". Elle explique que si elle a cette forme ça, c’est “tout simplement pour une question de rangement”. Le pain et plus particulièrement la baguette sont désormais connus partout dans le monde. C’est “le résultat d'une stratégie publicitaire et communicationnelle extrêmement bien pensée par l'ensemble des acteurs de la filière du pain” selon l’autrice. Elle explique : “Au 19e siècle comme au 20e siècle, on va progressivement élaborer un modèle culturel français autour du pain et que, par conséquent, les pouvoirs publics alliés avec, au 20e siècle, l'industrie agroalimentaire, vont pousser en fait cette image du pain français à l'étranger pour en faire un symbole de la gastronomie française”.

“Les armées vont apporter avec elles leur régime alimentaire et notamment la baguette”





A travers les différentes guerres qui ont marqué les 19e et 20e siècles, “les armées vont apporter avec elles leur régime alimentaire également et notamment avec la baguette, qui reste un symbole important pour les armées. Elles vont ainsi implanter des foyers de fabrication dans l'ensemble des pays sur lesquels ces conflits se sont déroulés”. “Après la Seconde Guerre mondiale, il y a encore un autre canal par lequel le pain français va essaimer, c'est la question de la mondialisation de l'agroalimentaire et le fait que l’on pense au pain à burger par exemple venus des Etats-Unis. Mais le pain français va faire un trajet relativement identique à travers des boulangers qui vont partir à l'étranger et notamment en Asie pour former des boulangers, des pâtissiers à l'étranger, mais aussi pour ouvrir des premières boulangeries françaises à l'étranger” indique Coline Arnaud.

Pour la spécialiste, la culture et le cinéma ont également joué un rôle dans la diffusion de la baguette à travers le monde : “À travers des films, des photographies et de l'ensemble des pratiques artistiques, on va essayer de mettre en place une espèce de pensée relativement nationaliste autour de cette image apaisée du pain qui rassemble, qui réunit, qui constitue un modèle fédérateur pour l'ensemble de la société française. Et c'est un engagement politique qui va finalement perdurer jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce fameux classement de la baguette au patrimoine mondial de l'UNESCO”.

