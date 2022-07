Connaissez-vous NunTok, le Tiktok des nonnes ?

“J’étais abasourdie que la vidéo sur le chant grégorien fasse un demi-million de vues”

Bienvenue sur le TikTok des nonnes, #NunTok, où des religieuses chrétiennes américaines montrent leur quotidien… Et utilisent le réseau pour toucher et convertir la jeune génération. "Les gens nous voient soit comme des psychopathes dangereuses, soit comme des petites saintes-nitouches et il n'y a pas d'entre-deux" explique Sœur Monica Clare, religieuse anglicane, avant d'ajouter : "Et je crois que ce qu'on aimerait transmettre grâce aux réseaux sociaux, c'est qu'on est simplement des personnes comme les autres". Elles ont appris à maîtriser la culture TikTok et reproduisent les tendances, les danses, les filtres et les chansons. "Au début, les réseaux sociaux étaient bannis chez les religieuses, les moines et les frères. Mais ensuite, les frères et sœurs catholiques ont commencé très rapidement à utiliser les réseaux, à bien les maîtriser et à s'amuser avec" déclare Sœur Monica Clare.

Beaucoup, comme Sœur Monica, utilisent TikTok pour faire découvrir la vie religieuse. "J'étais abasourdie que la vidéo sur le chant grégorien fasse un demi-million de vues. Je n'aurais jamais cru que des personnes qui ne sont pas des geeks de l'Église s'intéresseraient au chant grégorien. Mais les gens sont curieux. Ils sont très curieux, parce qu'on est restées cachées pendant très longtemps, et maintenant, les questions fusent" déclare une autre religieuse qui tient le compte @nunsenseforthepeople. Son compte a explosé quand elle a fait le buzz avec une vidéo sur sa "routine beauté". Elle fait partie de l'Église épiscopalienne connue pour son idéologie progressiste et elle espère transmettre ces valeurs dans ses vidéos. "Ca fait du bien de pouvoir s'adresser directement aux gens" déclare une autre religieuse sur son compte Tiktok.