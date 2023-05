Un assemblage minutieux

Avant de confectionner une perruque, Audrey Borca, cheffe coiffeuse et perruquière pour le film Jeanne du Barry réalise une prise d'empreintes du comédien pour obtenir le moulage de sa tête. De cette forme, les professionnels vont créer un bonnet en tulle où les fibres capillaires seront ensuite assemblées une à une pour arriver à un résultat final très réaliste, car ce sont de vrais cheveux qui sont utilisés. Pour une perruque d’homme, comme celle que portait Johnny Depp, jouant le roi Louis XV dans le film Jeanne du Barry, il aura fallu 80 à 90 heures de travail, uniquement pour l’implantation des cheveux. “C’est un travail de patience”, explique Audrey Borca.

Mais ce travail ne s'arrête pas à la confection des perruques puisque ce sont ces mêmes professionnels qui habillent les têtes de l’équipe, juste avant les scènes de tournage. “C'est un travail qui est assez long, le collage. Il faut bien 45 minutes pour coller une perruque, pour vraiment que ça devienne invisible et qu'on ne le voit pas du tout à la caméra”.





Pour ce film, environ 200 perruques ont été nécessaires pour le tournage du film. “Je pense qu'on ne va pas être loin d'une centaine de perruques, juste pour les acteurs, et après, pour la figuration, moi, j'avais déjà un gros stock, donc on a retransformé une partie et je pense qu'elle a bien utilisé aussi une centaine de perruques pour la figuration donc on doit être à au moins 200 perruques”, confie Audrey Borca.

Un travail réactif

Pour que ces perruques voient le jour, elles ont été d’abord dessinées et pensées, une tâche dont s’est attelé John Nollet, créateur des coiffures pour le film Jeanne du Barry. “Maïwenn m'avait déjà partagé le fait qu'elle n'avait pas forcément envie de transformer l'époque, mais on n'était pas non plus dans un carcan de reconstitution historique. Donc je me suis quand même inspiré de choses diverses et variées. Je me suis laissé des libertés aussi dans le film, j'ai créé une perruque pour elle, celle où elle arrive à Versailles et présentée à la cour. Je voulais justement amener dans ces couleurs-là quelque chose d'un peu hollywoodien. C'est un travail, vous ne pouvez pas vous imaginer, de folie pour trouver cette couleur à une nuance de sa robe. Et je ne voulais pas que ça soit blanc, je ne voulais pas que ça soit blond, donc c'est un platine grisé, légèrement beige”. Pour cette imposante perruque, John Nollet a travaillé avec deux perruques pour donner la forme désirée au résultat final. “J'avais aussi envie d'un coiffage très léger, d'une main légère. Je n'avais pas envie de sentir la laque, donc pour ça, il me fallait des fondations. C'est un peu comme créer un immeuble, créer une coiffure : il faut des fondations pour que finalement, quand on pose une mèche, elle paraisse être justement posée à peine, une petite épingle et ça tient”.

Une fois le film terminé, les perruques sont soigneusement stockées chez Audrey Borca, pour être ensuite transformées, réadaptées et réutilisées sur d'autres tournages avec de nouveaux comédiens. “Parfois on les coupe, parfois on les recolore et elles prennent une autre vie sur un autre tournage. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut en refaire plein de choses”, partage la cheffe coiffeuse.

