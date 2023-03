“Ce sont des personnes qui n’ont jamais eu de tics auparavant”





Alors que les contenus liés aux tics et au syndrome de la Tourette sont de plus en plus populaires sur le réseau social TikTok, les médecins américains ont observé une surprenante augmentation des tics chez les adolescentes… “Ce sont des personnes qui n’ont jamais eu de tics auparavant. Elles n’ont pas d’antécédents familiaux. Pour nous, cela fait partie des troubles fonctionnels du mouvement ou ce sont des réactions au stress. Ce qui est très intéressant, c’est que beaucoup de ces enfants avaient regardé des vidéos sur TikTok de personnes qui montrent leurs tics ou leur syndrome de la Tourette. Souvent, les tics que nous voyons chez nos patients sont du même type que ceux de ces vidéos” explique Dr Heather Riordan, professeure assistante en neurologie pédiatrique du centre médical de l’université Vanderbilt, dans le Tennessee.

Avoir des tics ne veut pas dire qu’on a le syndrome de la Tourette, une maladie neuropsychiatrique qui touche 4 fois plus souvent les garçons, et se caractérise souvent par l’apparition de tics pendant l’enfance. Sur TikTok, cette hausse des tics a commencé pendant la pandémie. “Avant la pandémie, on recevait des enfants avec des tics fonctionnels tous les quelques mois. Maintenant, c’est 2 ou 3 fois par semaine. Même si on ne peut pas établir de lien de causalité, c’est intéressant de voir la corrélation avec le début de la pandémie. Les enfants ont commencé à être plus isolés socialement et à se tourner notamment vers les réseaux sociaux, tout en étant confrontés à de nouveaux facteurs de stress” précise la médecin. Les chercheurs s’accordent pour dire que TikTok n’est pas la cause du phénomène, mais que le visionnage répété de vidéos montrant des tics pourrait déclencher ces comportements chez les personnes stressées ou anxieuses. Les spécialistes précisent également que ces tics sont courants et curables rapidement.

