Découvrez le mignonisme, la philosophie de Philippe Katerine

“Chacun a son Mignonisme”

Du 26 février au 24 avril, Philippe Katerine expose sa vision du Mignonisme, au Bon Marché Rive Gauche. Pour Brut, il explique ce qu’est le mignonisme, sa philosophie de vie.

“Le Mignonisme, c'est une notion très subjective, hein. Chacun a son Mignonisme. Chacun a sa grille de lecture. C'est une grille de lecture hein, que je propose, rien d'autre.”

“Ca m’a donné quelque chose de rassurant” face à la crise du covid

Cette philosophie a été inspirée par sa compagne : “Écoute, le Mignonisme vient, du fait que ma partenaire particulière m'appelle régulièrement… Enfin, elle me dit régulièrement que je suis mignon.”

“Alors au début bon, je me disais : “Ouais, ce n'est peut être pas suffisant qu'elle me dise que je sois mignon.” Ce n'est pas suffisant. Et puis, au fond, je me suis dit que c'était déjà ça et que c'était déjà énorme.

Et puis, ça m'a donné quelque chose de rassurant, tu vois d'avoir cette grille de lecture comme ça. Ça c'est mignon, ça, ça ne l'est pas. Je ne dis pas que c'est pas qualitatif, ce n'est pas qualitatif, ce n'est pas que c'est bon, ou c'est mauvais. Mais c'est mignon ou ça ne l'est pas, pour moi !

Alors ça m'a donné quelque chose d'un peu plus rassurant pour affronter cette période dans laquelle tout le monde était : le premier confinement. On croyait que quand on allait biser quelqu'un, un smack, bon bah on allait crever, quoi.”

Le tournage du Grand Bain ? C’était “très mignon”

A la question “Est-ce que le tournage du Grand Bain, tous en slip de bain, c’était mignon ?”, Philippe Katerine répond : “Alors oui, très. Très mignon. Quand on est en slip de bain, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de choses à prouver. Donc, on était sur un tournage beaucoup plus doux, beaucoup plus, beaucoup plus caressant, hein, quelque part.

On découvrait nos corps, tous très, très différents les uns des autres, et il y avait quelque chose de très mignon, en effet… Comme ma première… La première rencontre que j'ai faite avec Gilles Lellouche, dans un café… et après, avoir parlé du scénario et tout ça, et après avoir bu quelques verres. On s’est fait un snack… Sur la bouche. Je m'y attendais pas du tout, j'étais vraiment, wouah ! Je me suis dit “c'est ça le cinéma !?”

Quand il se met en colère, il se rappelle : ‘Tu pourrais être Mignoniste aussi !’

“Il m'arrive par exemple de me mettre en colère, on est toujours grotesque quand on se met en colère. On sort de ses gonds, on n'est plus soi-même, on est ridicule. Et là, de plus en plus, je commence à me dire si je me mets en colère et c'est quand même assez rare.

Mais enfin, je me dis dans ces cas-là : “Attention Philippe, tu pourrais être Mignoniste aussi dans ces cas-là”. Et j'avoue que ça m'aide à passer quelques épreuves de la vie.

Le Mignonisme, c'est accepter les erreurs, les approximations, les contradictions. On accepte. Elles sont bienvenues. Ce sont vraiment, ça fait partie de… de la vie, hein, tout simplement…”