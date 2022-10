Découvrez les plongeurs de l’Olympe du Parc Astérix

“On arrive à 90 km/h au moment de l’impact dans l’eau”

Pour remplacer les spectacles d’animaux aquatiques, interdits depuis 2 ans en France, le Parc Astérix a dû se réinventer. À la place, ils ont engagé des plongeurs, aussi appelés high divers, pour leur spectacle. “Avant, ici, on avait un bassin qui était rempli d’eau et, scénographiquement, on voulait vraiment se différencier de la proposition précédente”, décrit Hervé Bruneau, directeur des spectacles du Parc Astérix. “Ici, l'objectif, c’est d’être dans l'univers grec avec un spectacle qui est interactif, drôle et dans l'univers Astérix, avec de beaux costumes, une belle musique et des beaux décors.” En plus du bassin, le parc a installé des infrastructures pour des plongeons de 3 mètres, 8 mètres, 12 mètres et 25 mètres. Son job d'été : plongeur dans un parc d'attractions

Aurélien Bonnaud fait partie de l’équipe des athlètes. Il pratique ce sport depuis l’âge de 13 ans, et a même été sélectionné en équipe de France. “Sur ce spectacle, on a tous été en équipe nationale, donc on a tous un niveau international en plongeon”, explique-t-il. “On fait du spectacle, donc c’est un petit peu différent. On ne va pas chercher le plus gros plongeon, le plongeon le plus difficile, mais ce qu'on cherche, c’est de la beauté, de l'esthétique pour le public.” Mais ce changement d’objectif n’est pas pour déplaire au plongeur. “J’adore jouer avec le public, c'est vraiment ce qui me galvanise en spectacle. Quand tu es à 25 mètres de hauteur, dans une arène comme ça qui peut accueillir 3000 personnes qui crient le nom de Calypsos, c’est le personnage principal du spectacle, c’est juste incroyable, comme sensation.” Marseille : ils plongent depuis la corniche Kennedy en quête d'adrénaline