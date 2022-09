Son job d'été : plongeur dans un parc d'attractions

“Bien sûr que j’ai peur avant chaque saut”

Nathanael a 18 ans, et son job d'été, c'est de réaliser des plongeons dans le parc d'attractions Toverland aux Pays-Bas. Quatre fois par jour, le jeune homme saute de 15 mètres de haut sous les regards et applaudissements du public venu l'encourager. "Ça reste super dangereux, mais j'ai toujours eu le goût pour l'adrénaline, pour les frissons et j'adore toujours repousser mes limites et me donner de nouveaux challenges." Avant chaque show, le jeune acrobate se prépare physiquement et mentalement. "Il faut prendre son temps, bien respirer avant le saut puisqu'on met notre vie en jeu. Il y a tout un travail de musculation et de préparation physique qui est vraiment important aussi et qu'il ne faut pas négliger."

Même s'il est passionné d'acrobaties, Nathanael explique appréhender chacun de ses sauts. "Quand je suis à 25 mètres pendant le spectacle, en fait, je ressens de la peur, mais c'est de la peur qui me permet de rester, du coup, de rester conscient et de préparer mon plongeon. Si je n'avais pas peur, c'est là que ça deviendrait dangereux, parce que c'est là où je commencerais à peut-être être moins concentré et à rater un saut, ce qui peut être fatal."