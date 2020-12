Elle a 80 ans. Elle fait du rap

Maria Fedi, 80 ans, rappeuse

Après une carrière dans le mannequinat, elle s’est orientée vers le rap. À 80 ans, Maria Fedi est devenue une star de Marseille. C’est Mamie rap.

Maria Fedi est une ancienne mannequin et chanteuse. Aujourd’hui, elle a 80 ans et travaille comme bénévole dans un centre social. À Marseille, c’est l’une des figures du quartier du Panier, dans lequel elle vit depuis 50 ans. En 2007, avec l’aide de ses petits-enfants, elle a composé son propre morceau de rap. Depuis, on l’appelle Mamie rap.

Une aide pour les jeunes

« À chaque fois que je disais ça aux gens, ils rigolaient parce qu’ils se disaient : “C’est quoi qu’elle a la mamie, elle est pas tranquille qu’elle veut faire du rap…” Je faisais rire tout le monde avec cette histoire-là », raconte Maria Fedi.

Par la suite, le public constate qu’elle rappe des « paroles sensées », se souvient-elle. Dans un de ses titres, elle évoque le quartier où elle vit. Elle parle aussi des jeunes et fait part de son inquiétude quant à leur avenir. « Je me suis occupée de la jeunesse parce que je voyais qu’ils étaient un peu paumés. Et quand c’était moi, ils étaient tranquilles, ils étaient corrects », se rappelle-t-elle.

Maria Fedi prépare actuellement un film sur l'histoire de la mode à Marseille. Par ailleurs, elle prévoit d’organiser un défilé de mode au Panier, toujours avec l’aide des jeunes de son quartier.