Elle crée des vêtements uniques à partir de tissus de luxe

“L’idée, c’est de revaloriser la matière et le vêtement”

Anciennement couturière à Paris, Morgane a tout quitté pour travailler dans cette boutique de seconde main située à Biarritz. Avec des chutes de tissus récupérés dans des grandes maisons de luxe, elle redonne une vie aux vêtements de seconde main. "Par exemple, sur cette veste en jean, on avait des petites tâches, comme ça, sur les manches. Donc, j'avais plusieurs possibilités. Ça aurait pu être une broderie, mais j'avais vraiment envie de travailler ce tissu vert, très frais pour l'été."

Pour trouver du tissu de luxe, Morgane aime "beaucoup aller au marché aux puces du côté de Saint-Ouen", à proximité de Paris. Elle se rend aussi régulièrement à la "Ressourcerie" ainsi qu'en brocantes. En ce qui concerne les vêtements, elle les récupère le plus généralement sur internet et en friperie. "En fait, j'aime cette idée de récupérer quelque chose de brut, d'un peu abîmé… Voilà, il y en a pas un qui est pareil. Et de le transformer d'une manière un petit peu luxueuse. Ça, j'adore ce contraste."