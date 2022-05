Un an après - Clear Fashion, une appli pour une mode plus responsable

Un an après : l'application Clear Fashion

En février 2020, Marguerite Dorangeon présentait Clear Fashion, une application qui note les marques textiles selon leur impact. Un an après, voici ce qui a changé…

Un accès à des informations plus précises

L’application a pu évoluer et développer une nouvelle fonctionnalité : on peut désormais avoir des informations sur les articles qui nous intéressent en les scannant, et non plus seulement sur les marques. “Je sors l’étiquette avec le code barre, je vais sur le scan et j’obtiens la note du vêtement”, détaille Marguerite Dorangeon.

Avant même que la fonctionnalité ne soit disponible, 15 marques avaient déjà contacté la jeune femme. Cela représentait alors 30 000 premiers produits qui ont pu être étudiés et notés par Clear Fashion.

Depuis son lancement, Clear Fashion a été utilisée par 200 000 personnes et plus de 300 marques ont été évaluées.

12 personnes ont été embauchées, alors qu’il n’y avait que les deux cofondatrices au départ.

L’impact de l’application sur les marques

Suite aux évaluations, certaines marques effectuent des changements concrets : l’une n’utilise plus de fourrure, l’autre ne travaille plus avec un fournisseur qui refuse de détailler les conditions de travail de ses employés.

“Face à toutes ces dérives, il y a trop d’acteurs, trop de marques qui disent encore ‘on n’était pas au courant, on ne savait pas’", déplore Marguerite Dorangeon.

"On veut que les marques nous apportent des informations, et que les consommateurs puissent y avoir accès afin de faire des achats éclairés", déclare l’entrepreneuse.

L’application Clear Fashion veut finalement inciter les consommateurs, “par leurs choix de vêtements, à montrer aux décideurs et aux marques qu’on veut des changements dans le secteur de la mode”.