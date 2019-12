Elsamakeup dépasse son handicap grâce à sa chaîne YouTube

"Je voulais juste être "Elsa" et pas "Elsa avec le fauteuil et tous ses bagages"" À 26 ans, ElsaMakeup est l'une des youtubeuses beauté les plus suivies de France. Ses vidéos lui ont permis de dépasser son handicap. Voici comment.