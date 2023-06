Son second festival We love Green

Au programme : “de la trap, un peu de drill, beaucoup de bass music et de musique breakée, un peu de UK funky et, bien évidemment, une touche de brazilian music”. Pour ce premier jour de festival We Love Green, se déroulant à Vincennes, la DJ Andy4000 se produisait vendredi, sur la scène Playground, juste après le rappeur PLK et en même temps que la prestation du rappeur Orelsan. Mais la DJ n’est pas nouvelle dans la programmation puisqu’elle avait également joué sur la scène Grünt, au festival We Love Green de 2022.

Elle n’en est pas à sa première prestation pourtant le stress de la DJ Andy4000 est à son comble. “Sur une échelle de 1 à 10, je suis en stress à... je dirais 8. Je suis toujours stressée. J'ai envie de faire au mieux possible. Et quand on est en face d'une nouvelle crowd (foule), c'est assez difficile de se positionner et d'être super confiant, même si on peut apporter quelque chose de super cool”, explique-t-elle.

Quelques instants avant le début de son show, DJ Andy4000 vérifie son matériel, teste les paramètres et les balances, munie de son casque. “Et après, on va envoyer cette sauce”. À la différence des clubs, la DJ apprécie les festivals qui offrent une plus grande liberté et le moyen de s'exprimer par la musique. “En club, on serait beaucoup plus renfermé dans une recette qui marche très bien parce que, parfois, la population des clubs, que je fréquente, en tout cas, n'est pas ouverte tout le temps à la proposition. Là, aujourd'hui, je vais vraiment pouvoir passer mes dernières pépites, donc ça va être grave cool”.

“Ce n’est que de l’instinct”

Même si elle explique ne pas préparer ses morceaux avant le début de sa prestation, l'incontournable à proposer, selon elle, est du Lala &ce, une rappeuse française. “C'est imparable, c'est important, juste pour la culture. J'ai plus envie de faire viber (ambiancer) les gens et qu'ils embrassent quelque chose de différent à We Love Green, cette fois-ci”, ajoute-t-elle. Bien plus que de simplement jouer de la musique, l’artiste lit le comportement et le langage corporel des festivaliers et des spectateurs pour aller vers eux et leur apporter des productions qui soient proches de ce qu’ils recherchent. “Ce n'est pas facile. Il y a PLK en face de moi, et quand je commence, il y a Orelsan, donc ça va être vraiment difficile de capter tout le monde”, confie DJ Andy4000. Pour cette prestation comme toutes les autres, DJ Andy4000 jouera à l'instinct et cherchera seulement à délivrer de la musique et partager au public le plaisir qu’elle prend à mixer.

