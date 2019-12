En Inde, leurs vidéos TikTok font sensation

Playback dans plusieurs langues, chorégraphies marrantes… En Inde, cette grand-mère de 75 ans et son petit-fils font sensation sur TikTok avec leurs vidéos.

Ce duo grand-mère petit-fils qui chante en play-back est très populaire en Inde. Akshay Partha et sa grand-mère S. Chellam font des vidéos musicales sur TikTok. Akshay Partha adore jouer la comédie avec sa grand-mère Chellam de 75 ans, dont les mimiques sont particulièrement appréciées par leurs abonnés sur TikTok. Ils choisissent des chansons en plusieurs langues, comme le hindi, le tamoul, l’anglais le malayalam…

Ils comptent plus de 1,5 million de fans à les suivre sur TikTok. « C’est très chouette d’apprendre que tout ce monde nous regarde. En général, quand on a dix minutes à perdre à la maison, on fait ça et puis je retourne faire ce que j’ai à faire. Je suis très contente » déclare S. Chellam. « Et moi aussi. Je suis aussi content » ajoute son petit-fils Akshay Partha. À travers ces vidéos, Akshay Partha veut divertir le public sur TikTok.

Pour S. Chellam, Tik Tok est à utiliser avec modération. « Si les enfants s’en servent pour se divertir, ça va. Il ne faut pas prendre cela trop au sérieux. Il faut seulement s’en servir pour s’amuser, c’est tout. » L’application TikTok a en effet été au cœur de plusieurs polémiques et a été condamnée aux États-Unis pour collecte illégale de données personnelles de mineurs.