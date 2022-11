Épisode bonus - avec Bilal Hassani

Bilal est chanteur et il a des centaines de milliers de followers. Sur ses réseaux, il échange quotidiennement avec sa communauté à qui il raconte toute sa vie et il s’y est même fait des amis. Dans cet épisode bonus de "C’est réel", enregistré en direct au Paris Podcast Festival 2022 à la Gaîté Lyrique, il répond à toutes mes questions : sa plateforme préférée, comment il gère sa notoriété, sa relation avec ses “Habibies” et même certaines choses qu’il n’a jamais partagées sur ses réseaux. Je suis Mina Soundiram, journaliste chez Brut et mon métier c’est de raconter des histoires. Pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux. Du revenge porn, des retrouvailles inattendues, en passant par des histoires d'amour toxique et dévastatrices... Les personnes que j’ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie et dans ce podcast, ils me racontent ce qu’ils ont vécu, derrière leur écran.