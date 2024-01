Réalisé par Sam Esmail, le film ‘Le Monde après nous’ met en scène Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke et Myha'la Herrold. Dans ce thriller dramatique, une famille pensait profiter de quelques jours de repos dans une maison de luxe louée pour l’occasion quand survient une cyberattaque qui perturbe toute activité. Deux individus font également irruption dans la villa… Ce film interroge sur une paralysie brutale des moyens technologiques de communication. L’occasion pour Brut d’interroger les deux actrices sur leur rapport aux nouvelles technologies.

“Les réseaux sociaux, quand je m'y suis inscrite, c'était comme un album photo numérique. C'était juste pour moi et mes amis et je pouvais faire ce que je voulais. Et c'était amusant. Aujourd'hui, c'est devenu un outil de marketing gratuit ou un outil pour se faire du réseau. Ça a mélangé la vie privée et la vie professionnelle, et ça devient très délicat” explique l’actrice américaine, Myha'la Herrold. Elle ajoute : “Cela peut ressembler à une corvée. Je peux aussi avoir l'impression de ne pas avoir le droit de faire ce que je veux, ou, et j'en ai peur, sont devenus beaucoup moins personnels qu'ils ne l'étaient auparavant pour protéger ma vie privée. C'est ça qui a changé pour moi”.

De son côté Julia Roberts avoue ne pas être très présente sur les réseaux sociaux. Quand on l’interroge sur l’impact qu’a eu possiblement les réseaux sur sa carrière, elle répond sans hésiter : “Zéro ! Je pense que cela n'a eu absolument aucun effet !” Elle confie aussi : “Tous ceux qui essaient de me faire répondre à un mail vous le diront, je ne regarde pas souvent mes mails. Je ne suis pas douée pour ce genre de choses”.

Le seul outil technologique que l’actrice d’’Erin Brockovich’, ‘Coup de foudre à Notting Hill’, ‘Pretty Woman’ et ‘Mange, prie, aime’ confesse utiliser très fréquemment, c’est l’application Waze. “Waze est probablement mon application préférée. C'est tellement bien. Et, il y a des fois où je dois aller quelque part et c'est vraiment un outil incroyable. Et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on appelle un “Thomas Guide", qu'aucune d'entre vous ne connaît. Un truc comme Waze, c'est comme une baguette magique pour le nouveau monde” décrit Julia Roberts. Le film ‘Le Monde après nous’ est sorti dans les salles de cinéma en France le 22 novembre 2023.

