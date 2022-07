FIFA 23 : En studio avec les nouvelles voix du jeu

“Ce qu’on attend, c’est que les gens découvrent ce que nous sommes”

“On est hyper contents que ce soit arrivé en tout cas et qu'on puisse être à la hauteur, parce que maintenant, ce qu'on attend, c’est la possibilité de se dire que les gens vont plus ou moins découvrir ce que nous sommes. On espère qu’ils ne seront pas déçus.” Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva sont les deux nouveaux commentateurs du jeu Fifa 23 qui sortira en automne. Anciennement sur beIN Sports, le duo prend la relève de Hervé Mathoux pour cette nouvelle édition du jeu. En 2016 déjà, une pétition réclamant le duo Silva-Da Fonseca aux commentaires de Fifa avait récolté 10 000 signatures. Pour Brut, ils ouvrent les coulisses de leur session d’enregistrement.

