Gorillaz raconté par Damon Albarn et Jamie Hewlett

Rencontre avec Gorillaz, le groupe virtuel

Gorillaz est un groupe dit « virtuel ». Il s’agit en fait d’un duo complémentaire composé d’un dessinateur et d'un musicien. Ils racontent leur histoire à Brut

« Il était dessinateur et j'étais musicien, alors on a juste mis les deux ensemble. » Jamie Hewlett et Damon Albarn sont les deux membres du groupe « Gorillaz ». Il s’agit d’un groupe dit virtuel. Il existe depuis 1998. « J’ai beaucoup regardé MTV, et c'était une époque où il y avait beaucoup de groupes préfabriqués. Nous pensions qu'ils étaient tous de la merde et que si on fabrique quelque chose, on devrait le faire correctement. Nous avons donc décidé de créer un groupe d'animation, parce qu'il n'y avait pas de groupes d’animation », explique Jamie Hewlett.

Un mauvais départ avant le succès

Jamie Helwett et Damon Albarn se rencontrent à l’occasion d’une interview. À ce moment, Jamie Hewlett travaille pour un magazine du nom de Deadline. Il raconte : « Nous avons fait une interview avec Blur. Et je ne connaissais pas Damon. On était dans un pub, on buvait des coups, Damon est arrivé et m'a tout de suite détesté, il ne voulait pas vraiment me parler. Et on ne s'est pas entendus pendant 10 ans, et à chaque fois qu'on se voyait, on ne s’entendait pas très bien. Et ce n'était pas… On se disait : "Dégage !” » Ils trouvent finalement des intérêts communs et se rapprochent, jusqu’à devenir les amis qu’ils sont aujourd’hui et depuis 20 ans. Leur groupe naît à une période où ils vivent ensembles, dans un appartement londonien.

Au commencement, Gorilllaz reçoit des critiques négatives de la part de la presse et de l’industrie musicale. Néanmoins, le public est conquis et le groupe a un énorme succès. Le duo poursuit alors sa route et le succès s’agrandit. « Puis tout le monde a commencé à travailler avec des collaborateurs et à faire des vidéos de dessins animés. Et puis internet est arrivé, et c'est là où nous en sommes maintenant », rapporte Damon Albarn. En 2020, Gorillaz sort un tout nouvel album, Song Machine. Plusieurs artistes y ont collaboré, dont Elton Johnet 6lack. « Gorillaz et Elton John et 6lack ensemble, c'est un mélange inhabituel, mais ça marche », assure Jamie Hewlett.