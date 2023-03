Hélène Lambert, une agent d'entretien au Festival de Cannes

“Agent d’entretien : on est pas que des balais et des chiottes”





Le Festival de Cannes, elle le découvre aujourd’hui car elle joue dans le film Ouistreham d’Emmanuel Carrère sélectionné par la Quinzaine des Réalisateurs. Hélène Lambert y incarne son propre rôle. “Être agent d’entretien en 2021, c’est toujours aussi difficile. Et puis, il faut qu’on soit plus reconnu. Car c’est un métier qui n’est pas reconnu correctement et il ne faut pas oublier que c’est un métier essentiel. Si les agents d’entretien n’étaient pas là, les entreprises et autres n’existent plus. Ça serait sale ! On est pas que des balais et des chiottes. Tout métier doit être reconnu, quel qu’il soit” explique Hélène Lambert, qui regrette que “les gens ne respectent pas plus (son) travail, les gens s’en foutent”.

“Jouer sa propre vie au cinéma, c’est compliqué car il faut mettre du vrai et de la comédie. Et quand t’es pas comédien, c’est pas forcément une partie de plaisir parfois. La caméra, c’est intimidant puis après tu les vois plus, c’est un peu comme les pots de fleurs” précise la jeune femme, qui joue le role de Christèle Thomassin. Le rôle principal, Marianne Winckler, est interprété par Juliette Binoche. Le film est une adaptation du récit de l’écrivaine Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, paru en 2010. gée d’une cinquantaine d’années, l’écrivaine Marianne Winckler plonge durant un an dans l’univers des travailleurs précaires et des intérimaires. Elle enchaîne les contrats précaires en tant que femme de ménage à bord des ferries qui font la liaison entre Ouistreham et Portsmouth.

