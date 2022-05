James Gray en colère contre le capitalisme lors du Festival de Cannes

“Regardez le monde. Que s’est-il passé ?”

“Avant, quand on parlait de franchises, on parlait de Mcdonald's ou Burger King. Maintenant, on parle de franchises pour le cinéma”. Le réalisateur américain James Gray, venu présenter son film “Armageddon Time”, alerte sur les risques du capitalisme lors du Festival de Cannes. “Ce n’est pas un hasard si on en est arrivé là. Je pense qu’on a de gros problèmes aujourd’hui, pas vous ?” interroge le réalisateur. Comment en est-on arrivé au point où deux personnes possèdent tout, où une poignée d’autocrates tente de s’emparer de la planète ?” A l’occasion du Festival de Cannes 2022, Marion Cotillard revient sur l’impact environnemental de l’industrie du cinéma.

“Le capitalisme a engendré un système affreusement inégalitaire".Notre but est d’encourager la créativité, mais à la place, ce que nous enseignons, c’est ‘Ah il faut en faire une franchise’”, regrette le réalisateur américain. “C’est aux artistes de montrer ce qui ne va pas. Parce que personne d’autre ne le fera.” Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Michael Moore,Jamel Debbouze… Ils ont tous poussé un coup de gueule lors du Festival de Cannes.