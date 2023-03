Est-ce que Instagram est payant ?





Pour 15 dollars par mois, il sera possible de s'abonner à l'offre "Meta Verified". Cet abonnement payant d’Instagram permettra plusieurs choses. La première : c’est d'être certifié via un badge bleu. Les abonnés profiteront également de la possibilité de faire davantage apparaître leurs photos et vidéos dans le fil des autres utilisateurs et d'apparaître en tête des commentaires et des résultats de recherche. Ils sont aussi "mieux protégés contre les risques d'usurpations d'identité" et auront directement accès à un service client.

C'est quoi, le métavers ?

Seule condition pour accéder à l’abonnement payant d’Instagram: procéder à une vérification de l'âge et de l'identité pour authentifier son compte. Il sera nécessaire d'avoir plus de 18 ans et de fournir une pièce d'identité. Les entreprises n'ont donc pas la possibilité de profiter de ce service pour le moment. Les cibles visées sont principalement "les créateurs de contenu", indique Meta dans un communiqué, société dirigée par Mark Zuckerberg. L'abonnement sera légèrement moins cher: à 12 dollars par mois, si on l'utilise sur navigateur Web et pas sur l'application mobile. "Meta Verified" sera disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande dès cette semaine avant d’être lancé progressivement dans d’autres pays. Aucune date n'a encore été évoquée pour la France.

L'histoire de Twitter