Je suis pas influenceur : Just Riadh x Nasdas

"Je vous emmène dans une cité gitane de Perpignan à la rencontre de Nasdas et de sa team devenus en quelques mois influenceurs à gros gros succès sur les réseaux. Comment ? En chroniquant leur vie de quartier. Galères, peines de cœur, descentes de police et placement de produits, la team Nasdas me parle de tout avec leur tchatche rigolarde et humaine made in Perpignan." Just Riadh