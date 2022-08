Jean-Claude Van Damme se prête au jeu de la vérité

“Je suis un garçon très sensible, donc je peux pleurer”

“C'est chimique de pleurer, tu ne peux pas stopper les larmes, c'est pas possible. Ça dépend aussi de ton niveau de sensibilité. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des gens qui sont moins sensibles que d'autres. On a chacun ses qualités. Mais je suis un garçon très sensible, donc je peux pleurer”. Jean-Claude Van Damme répond en toute vérité aux questions de Brut. Est-ce qu’il s’est fait opérer pour réussir son grand écart entre les camions ? “Impossible, ça serait bien. I make a surgery to make a split. Ça serait sympa. Alors tout le monde le ferait alors. T'imagines, tu te fais opérer pour le grand écart. Il y en aurait des grands écarts.” La vérité sur Catherine Deneuve

Il a été danseur classique à l’Opéra de Paris, il a le numéro de portable de Chuck Norris, Vladimir Poutine, Donald Trump et Silvio Berlusconi, il s’est battu avec Steven Seagal, il est passionné de philosophie, il est devenu maître kung-fu… Découvrez en vidéo les réponses de l’acteur et réalisateur belge. Alain Chabat répond au jeu de la vérité