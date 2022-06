Julie Gayet et la place des femmes dans l'image et la musique

“Le futur des femmes c’est ensemble”

"Les réalisatrices de cinéma, elles sont 27 %. Dans l'animation, elles sont 12 %. Les compositrices, elles sont moins de 3 %”. Pour Julie Gayet, il y a encore trop peu de femmes dans les milieux de l’image et de la musique. “Je pense sincèrement que c’est infusé dans la société et c’est ça qui est très compliqué et long à changer. Voilà, l’image que donne la société aux femmes : tout ce qui est mathématique, ce n'est pas pour elles.” Elles parodient les rôles de femmes écrits par des hommes

Le festival Soeurs Jumelles, initié par la productrice Julie Gayet, vise à combiner l'image et la musique. Avec des réalisatrices, compositrices, youtubeuses ou encore gameuses, le festival met également à l'honneur les femmes de l'audiovisuel. "On va échanger nos outils , les unes les autres dans nos collectifs et nos univers : musique et image, et puis on va même essayer de faire des propositions politiques."