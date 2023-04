Justine Piluso - Ce plat, c'est l'histoire de ma vie

Justine Piluso : le plat de sa vie





Révélée dans l’émission « Top Chef », sur M6, Justine Piluso est une cuisinière pleine de vie. Aujourd’hui, elle emmène Brut en cuisine pour réaliser un plat de son enfance : les pâtes alle vongole.

« Ma grand-mère se levait aux aurores pour aller au marché, mais surtout pour commencer à cuisiner, dès 5, 6 h du mat’. On entendait déjà la machine à pâte », se souvient Justine Piluso. La pétillante ex-candidate de Top Chef a des origines italiennes héritées de son père. La famille de ce dernier vient de la région de Gênes, au Nord de l’Italie. Ainsi, Justine Piluso a toujours côtoyé la gastronomie italienne.

Amour, pâtes et simplicité

« J’aimais bien rester un petit peu dans mon lit quand j’étais petite, pour, rien qu’au bruit, découvrir ce que ma grand-mère avait dans son panier », se rappelle Justine Piluso. Selon les bruits qu’elle entendait, elle savait ce qui se préparait en cuisine. « Quand j’entendais pas grand-chose, ou quand je sentais des odeurs arriver dans la chambre, je me disais : “Bon, on est plutôt sur de la viande”. »

La restauratrice a une ouïe particulièrement développée. Une qualité dont elle se sert dans sa profession. « J’écoute énormément ce qu’il se passe. J’écoute la pâte, je la sens, bien sûr au niveau de la texture, mais surtout, je l’écoute », explique-t-elle.

La grand-mère de Justine Piluso n’est pas la seule à lui avoir fait découvrir la cuisine italienne : sa mère aussi. « Pour ne pas que mon père soit trop déraciné de son pays natal, elle faisait des plats italiens, par amour, parce que ça lui faisait plaisir », raconte-t-elle. La restauratrice apprécie la cuisine simple et accessible. « On est surtout là pour nourrir l’âme, nourrir la passion et faire un bon plat de pâtes, c’est super », ajoute Justine Piluso.