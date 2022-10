Kellogg's et l'invention du petit déjeuner

Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de deux frères américains et comment ils ont réussi à dominer le business du petit déjeuner dans le monde entier avec des céréales jusqu'à imposer l'idée qu'il était le repas le plus important de la journée. Je suis Alexia Duchêne, et en tant que cheffe à la télévision ou sur les réseaux sociaux, je me bats pour que l’on sache comment on cuisine et quel impact ça a. Manger, c’est 8000 milliards de dollars de chiffres d’affaires l’année dernière et dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire… Dans ce podcast, je vais vous dévoiler l'envers de l'assiette.