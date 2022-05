L’acteur Bouli Lanners veut changer de vie

“La peinture reprend de l’importance dans ma vie puis l’écriture”

Présent au festival de Cannes 2022 pour le film “La Nuit du 12” réalisé par Dominik Moll, l’acteur et réalisateur belgo-luxembourgeois, Bouli Lanners parle de sa carrière et de la suite. Il a démarré à l’âge de 19 ans, mais il pense à privilégier d’autres activités : “Je ne ferai pas du cinéma toute ma vie. J’ai envie d’écrire, de gérer la ligne artistique du projet. La peinture reprend de l’importance dans ma vie et l’écriture et le jardinage aussi”.

Bouli Lanners est cependant très attaché au cinéma qui lui apporte le minimum de ”contact social” dont il dit avoir besoin. ”C’est maintenant qu’on me propose les plus beaux rôles” ajoute l’acteur originaire de Belgique. Dans le nouveau thriller de Dominik Moll, il joue aux côtés de Bastien Bouillon. Le réalisateur français était déjà venu présenter son film “Harry, un ami qui vous veut du bien” en 2000 et “Lemming” en 2005. Au festival de Cannes 2022, Jean-Pascal Zadi revient sur son parcours et ses galères.