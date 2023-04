L’histoire vraie à l’origine de la série Maid





Avant de connaître le succès, cette autrice a connu le pire aspect du système américain. Dans ses mémoires publiées en 2019, adaptées en série TV “Maid”, l’écrivaine dévoile les réalités de l’American dream. Elle est aujourd’hui autrice à succès. Mais il y a quelques années, Stephanie Land avait du mal à joindre les deux bouts: elle travaillait comme femme de ménage. “Il y avait un tel effacement de tout mon être dans ce travail. Je me sentais vraiment jetable. Et j’avais l’impression que je n’avais pas d’importance alors que ce travail était tout pour moi” comment aujourd’hui la jeune femme avant d’ajouter: “Sans ce travail, je serais retournée dans un foyer pour sans-abri”.

L'histoire vraie de Stephanie Land derrière la série Maid





Pendant la crise économique américaine des Subprimes en 2008, la jeune femme met son rêve de devenir écrivaine entre parenthèses. Mère célibataire, elle se met à la recherche d’un emploi. Elle n’aurait jamais imaginé vivre un jour sous le seuil de pauvreté. “Et c'est arrivé incroyablement vite”. Stephanie Land a été élevée dans un milieu privilégié : ce revirement de situation a été un choc pour elle. Elle a par ailleurs appris sa grossesse juste après une séparation. Finalement, elle est restée avec son compagnon, pensant que tout s’arrangerait. Mais son partenaire l’a empêché de travailler: “Je n'avais pas le droit de travailler parce que dans ce cas-là, il devait "faire du baby-sitting", disait-il, et il ne voulait pas faire ça”. Son conjoint a dépensé toutes ses économies.

“Quand il nous a mis dehors, j'avais ce qu’il restait de mon remboursement d'impôt. Ce n'était que quelques centaines de dollars, et ma famille n'était pas en mesure de nous aider. Nous nous sommes donc retrouvées dans un foyer pour sans-abri” se souvient la jeune femme. Stephanie Land n’avait personne sur qui compter. Elle a dû se débrouiller seule. “Je n'avais pas de diplôme universitaire. Je n'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle. J'ai donc commencé à faire le ménage”. Et son travail de femme de ménage n’était pas idéal : ses clients étaient parfois méprisants. “Je ne sais pas si pour quiconque j’étais un être humain. J’avais un travail dont le but principal était d’être invisible. Je ne devais pas laisser dans la maison des preuves de mon passage. Si je laissais une quelconque trace de ma présence, ils m’appelaient pour se plaindre. C’était incroyablement humiliant”.

Certaines expériences commencent à la détruire progressivement, avec des crises d’angoisse régulière: “C'est terrifiant d'être assise dans la baignoire de quelqu'un, incapable de respirer parce que j'ai une crise de panique, et je n'ai que trois heures pour finir toute la maison”. Pour garder le moral, la jeune femme commence à se répéter à elle-même des mots tendres: “Je t’aime”, “Je suis là pour toi”: “Je ne sais pas à quel point cela m'a aidée, mais c'était apaisant. Je pense que ce mantra m'a aidée à savoir que je ne m'abandonnerais jamais et que je serais toujours là pour moi”. Stephanie Land continue de travailler comme femme de ménage lorsqu’elle se décide finalement à commencé à suivre des cours du soir à l’université. Elle obtiendra ensuite un diplôme en anglais et en création littéraire.





Elle dénonce la pauvreté et le racisme systémiques aux Etats-Unis





En 2019, Stephanie Land publie ses mémoires : Maid. Elle y révèle la réalité du rêve américain. Par son expérience, elle sait combien il est difficile de recevoir de l’aide du gouvernement. “Je pense qu'aux États-Unis, on ne fait pas confiance aux pauvres. Pour moi, cela a toujours été chaque problème auquel les pauvres sont confrontés, c'est qu'on suppose qu'ils sont paresseux et ne veulent pas travailler. Alors que, vraiment, les pauvres sont ceux qui travaillent le plus dur et ils ne sont pas seulement les plus travailleurs, ils sont ceux dont nous dépendons le plus. Et pour une raison inconnue, ils finissent toujours par tomber dans les oubliettes”.

Selon elle, la vie des mères célibataires est particulièrement difficile dans la plupart des États. “Actuellement, une mère célibataire travaillant au salaire minimum devrait travailler 140 heures juste pour joindre les deux bouts. Alors quand vous dites à une personne qu'elle doit travailler dur et qu'elle y arrivera, c'est absolument impossible quand elle n'est même pas assez payée pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille” précise l’écrivaine.

“Les Américains démarrent dans la vie en étant gravement décalés. Il y a des gens qui sont nés privilégiés. Ils sont nés sur une voie qu'ils sont prêts à suivre toute leur vie. Quand nous disons aux gens que si vous travaillez suffisamment dur, vous réussirez dans ce pays, nous partons du principe que le travail qu'ils font les fera vivre” explique Stephanie Land. L’autrice espère que son histoire fera la lumière sur la pauvreté systémique : “Vous devriez avoir une personne de couleur qui se présente ici. Vous devriez avoir des gens qui sont issus de la pauvreté systémique et du racisme systémique. J'essaie donc d'en parler autant que possible et j'espère que, parce que les gens écoutent mon histoire, ils commenceront à écouter les histoires qui comptent vraiment.”

Pourquoi regarder Maid ?





Diffusée en 2021 sur Netflix, la série TV dramatique “Maid” est tirée des mémoires de Stéphanie Land: “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”. Dans la série télévisée, Margaret Qualley interprète le rôle principal d’Alex, Nick Robinson joue Sean, Rylea Nevaeh Whittet, Maddy, Billy Burke, Hank et Andie MacDowell, Paula. Elle raconte la vie d’Alex, une jeune mère de famille célibataire, qui doit mettre de côté son rêve de devenir écrivaine, pour travailler comme femme de ménage afin de subvenir à ses besoins.