You, The Last of Us, Berlin…

Les séries les plus attendues de 2023. La saison 4 de You sera publiée sur la plateforme Netflix. Le stalker le plus célèbre de ces dernières années est de retour sous une nouvelle identité: il sera désormais Jonathan Moore, professeur d'anglais installé à Londres. Mercredi Addams au coeur des intrigues dans Wednesday

Après deux jeux vidéo sortis en 2013 et 2019, place à la série. La franchise The Last of Us est adaptée en une première saison par HBO. On y suivra les déboires de Ellie et Joel, survivants d'une pandémie, dans un monde post-apocalyptique. Dans ce préquel de La Chronique des Bridgerton, nommé Queen Charlotte, on va découvrir la reine Charlotte à 17 ans à son arrivée à Londres. Une vie : Hunter Schafer, révélation de Euphoria

Pour sa première série, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, le réalisateur québécois Xavier Dolan met en scène trois frères et une sœur qui se retrouvent et se déchirent après le décès de leur mère. Une vie : Lily Collins d’Emily in Paris

Berlin, le spin-off de La Casa de Papel est centré sur le personnage de Berlin, qu'on retrouve à Paris, quelques années avant les événements de la série originale. Gros casting pour mini-série : The Weeknd et Lily-Rose Depp incarnent un couple glamour et intrigant, devant la caméra de Sam Levinson, le créateur d'Euphoria, dans The Idol. Voilà pourquoi les anti-héroïnes des séries sont essentielles