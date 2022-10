L'avocat et les milices mexicaines

Il y a un fruit sur lequel on pourrait écrire une série tellement son business est contrôlé par des histoires de gangs, de menaces, de kidnappings, d'assassinats... Ce fruit, c'est l'avocat, et je vous raconte son histoire dans cet épisode. Je suis Alexia Duchêne, et en tant que cheffe à la télévision ou sur les réseaux sociaux, je me bats pour que l’on sache comment on cuisine et quel impact ça a. Manger, c’est 8000 milliards de dollars de chiffres d’affaires l’année dernière et dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire… Dans ce podcast, je vais vous dévoiler l'envers de l'assiette.