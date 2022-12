L'histoire derrière ‘Time Time’ de Squeezie, Myd et KronoMuzik

“C’est comme faire une bonne blague à un pote”

Time Time, la chanson de Squeezie, Myd et KronoMuzik est l'une des plus écoutées en France depuis une semaine. Tout commence avec cette vidéo sur YouTube : Qui fera le meilleur hit des années 2000? Deux équipes de Youtubeurs s'affrontent pour créer le meilleur tube inspiré des chansons des années 2000 : Squeezie, Myd et Kronomuzik contre Maskey, Le Motif et S2keyz. En une semaine, environ 60.000 CD de 'Time Time' ont été vendus.

Première place sur Spotify et Deezer en France

Les chiffres sont aussi impressionnants sur les plateformes de streaming. En France, le morceau est en première place sur Spotify et Deezer, en deuxième place en Roumanie sur Deezer, et 188e dans le monde sur Spotify. "C'est incroyable, nous on était complètement étonnés, on s'envoyait des screens des classements, on se disait 'les gars, c'est n'importe quoi, c'est en train de prendre de malade!'", réagit Squeezie. "Ça fait toujours plaisir d'être numéro 1. C'est comme faire une bonne blague à un pote qu'on a mis du temps à préparer et de l'énergie et elle fonctionne parfaitement", a également déclaré Myd.

"Mais pour la Roumanie, je suspecte tout de même une bienveillance incroyable des Français expatriés en Roumanie qui ont décidé de streamer le son pour nous faire plaisir en nous berçant d'illusions finalement, en nous faisant croire que les Roumains l'écoutent alors que non je pense que ce sont des Français expatriés. Je sais pas, tant que j'aurais pas vu des Roumains chanter le son, je n'y croirais pas", reste dubitatif le youtubeur.

Des inspirations des groupes des années 2000

Time Time s'inspire largement d'O-Zone, le groupe moldave derrière Dragostea Din Tei. "Ouais on pense souvent à O-Zone, parce qu'on était 3 et qu'on s'est dit que c'était une bonne référence de partir dans cette direction. Mais il y a plein d'autres trucs qui nous ont inspirés. Il y a des groupes comme Aqua, ceux qui ont fait 'Barbie Girl', qui étaient super créatifs en termes de son", répond Myd. "Avec Myd et Squeezie, c'est sûr qu'on a des parcours et des influences différentes. Et donc on a chacun ramené nos influences dans le projet. Moi j'ai essayé d'infuser mes influences perso, essentiellement 50 Cent pour le côté 'yeah, han, yeah, han'", ajoute KronoMuzik.

Mais quelle est l'histoire derrière les paroles de la musique, écrites en roumain comme pour O-Zone? "Time Time c'est l'histoire des trois meilleurs amis de Roumanie qui décident, après avoir mangé une pastèque sans pépin ensemble, de se balader dans la rue avant de tomber sur des montres au pouvoir magique qui leur permettent de voyager dans le temps. Quelle belle histoire", raconte Squeezie. Comme dans les années 2000, les singles sont sortis en physique. Les CD ont été mis en vente dans les magasins Lidl. Les profits seront reversés au Secours populaire.