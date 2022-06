L’impact de Tiktok sur l'industrie musicale

Tiktok a vraiment changé la donne dans le marketing musical“

Florence and the Machine, Halsey, Jojo, Gavin DeGraw, Charli XCX… Ces artistes postent pour exprimer leur ras le bol face à leurs labels qui leur demandent de faire des vues sur Tiktok. “On met une grosse pression aux artistes aujourd’hui pour qu’ils soient des créateurs de contenu à temps plein, en plus de tout le reste” explique Tatiana Cirisano, analyste de l’industrie musicale pour MIDiA Research. Quand un artiste signe avec un label, le contrat prévoit qu’il l’aidera à promouvoir sa musique. “Je pense que beaucoup d’artistes, surtout ceux qui sont sous contrat, sont frustrés parce qu’ils ont l’impression de faire le travail de leur label” ajoute Tatiana Cirisano. Un jour avec Heb On The Web, chanteuse sur Tiktok

“Tiktok a vraiment changé la donne dans le marketing musical, principalement pour deux raisons. La première, c’est qu’elle permet aux utilisateurs d’interagir avec la musique qu’ils aiment et de l’utiliser pour s’exprimer. La deuxième, c’est que Tiktok est axée sur la découverte” analyse la spécialiste. “Autrefois, l’industrie musicale choisissait quels artistes et quels morceaux allaient connaître le succès, mais aujourd’hui, elle marche surtout par réaction, elle réagit à ce qui plaît aux gens. Ce n’est pas de la faute des labels, ni des artistes, ni de TikTok. Le problème, c’est qu’on est dans un paysage très compétitif actuellement” conclut Tatiana Cirisano. Sur les plateformes, la communauté et les utilisateurs vont avoir une vraie influence sur les nouvelles tendances liées aux créateurs de musiques, la chanson, le titre ou la vidéo du moment qui deviendra virale. Doja Cat, portrait de la rappeur américaine à succès sur Tiktok