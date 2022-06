Doja Cat, portrait de la rappeuse américaine à succès sur TikTok

Doja Cat : “Mon comportement n’est pas toujours exemplaire”

C’est la première artiste musicale à rencontrer le succès sur TikTok. Elle est connue pour son style audacieux et provocant. C’est Amala Dlamini aka Doja Cat, et plus récemment sur Twitter, comme Jean-Emmanuel de la Martinière. American Music Awards, Grammy Awards, MTV Video Music Awards, depuis 2020, elle enchaîne les récompenses. Née en 1995 à Los Angeles, elle grandit à Rye, dans l’État de New York, avec sa grand-mère et en Californie avec sa mère dans un ashram hindou créé par la musicienne de jazz Alice Coltrane. Sa famille déménage ensuite dans la banlieue de Los Angeles, où Doja raconte que son frère et elle se font martyriser car ils sont les seuls enfants métis du quartier.

À 16 ans, souffrant de troubles de l’attention, Doja quitte le lycée et se lance dans la musique. En 2012, elle met en ligne des morceaux sur Soundcloud puis enregistre avec Yeti Beats. L’année suivante, elle signe avec RCA Records et Kemosabe Records et travaille avec le producteur Dr. Luke, que la chanteuse Kesha accuse ensuite d’agression sexuelle. Le clip du premier single So High fait plus de 30 millions de vues mais Doja est accusée de s’y approprier la culture hindoue. Début 2020, son single Say So devient viral sur TikTok et devient son premier hit n°1. La TikTokeuse Haley Sharpe, créatrice de la chorégraphie virale sur le morceau, apparaît dans le clip officiel.

En septembre 2021, elle fait à nouveau le buzz en présentant les MTV Video Music Awards dans plusieurs costumes étonnants. Elle reçoit également 8 nominations aux Grammy 2022, entre autres dans la catégorie Album de l’année pour Planet Her. Sur TikTok, Ashton Casey alias Ashnikko, est une autre rappeuse féministe à succès et à la sexualité totalement décomplexée. Retrouvez le portrait de Queen Latifah, la “première dame du hip-hop” et féministe engagée.