L'interview featuring de Bigflo et Oli

“Vald et Francis Cabrel dans un même projet, franchement, ça s’écoute au moins une fois”

Ils s’appellent Bigflo et Oli, et ils font de la musique depuis plus de 10 ans. Le 24 juin, ils ont sorti leur quatrième album nommé “Les autres, c’est nous”, où ils collaborent avec de nombreux artistes. Pour l’occasion, Brut a interrogé les chanteurs avec qui ils ont déjà fait un featuring.“Salut les gars, c’est Medhi Petit Biscuit. J’ai vu que votre nouvel album arrive avec le tracklisting, les featuring et tout ça. Pour les collaborations de l’album, est-ce que cela s’est passé comme avec moi : petit message sur Insta ou est-ce qu’il y a eu d’autres manières de procéder ? Je suis curieux de savoir”. Le name dropping de KronoMuzik, Pandrezz et Ronare

Pour faire des featuring avec d’autres artistes, les deux frères expliquent fonctionner de manière très “simple”. “Nous, les feats, c’est toujours des messages. Soit ça répond non et du coup, c’est la fin de l'aventure, soit ça va être un oui. C’est souvent l'apogée d’une belle amitié, d’une rencontre naturelle, humaine, d’un bon feeling.” Pour Bigflo et Oli, ce quatrième album est le plus abouti de leur carrière. “C’est l’album le plus abouti, c’est celui ou on a eu le plus temps pour le faire avec des invités assez prestigieux, de Francis Cabrel à Vald en passant par Leto, Reuss”, explique Oli. 4 questions sur le rap auxquelles Sefyu en a marre de répondre