Le name dropping de KronoMuzik, Pandrezz et Ronare

Les créateurs du projet musical Zzccmxtp se prêtent au jeu du name dropping. Bigflo & Oli ? “Biglo, c’est le mec qui est indirectement à l’origine de la mixtape. Et du coup ramener Biglo sur ce projet, c’est un peu boucler la boucle” explique Ronare. Un jour avec Squeezie

Mehdi Maizi ? “C’est le plus grand rappeur de tous les temps” commente Pandrezz. ”Il est venu nous chercher la première fois qu'il est venu en live sur Twitch, moi et Panpan, parce qu'il nous connaissait de Twitter et qu’on le faisait rigoler” ajoute Kronomuzik. Découvrez ce qu’ont dit les trois auteurs d’Antoine Daniel, Squeezie et Booba. Retrouvez l’interview exclusive de Booba sur Brut